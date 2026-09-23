Ambikapur Land Fraud: फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों की जमीन का कराया था नामांतरण, कलेक्टर बोले- सभी पर एफआईआर दर्ज कराओ

अंबिकापुर। शहर के प्रतीक्षा बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित भूमि खसरा नंबर 3714 में तालाब है। फर्जी दस्तावेजों (Land Fraud Ambikapur) के सहारे उक्त भूमि का नामांतरण करा लिया गया था तथा उक्त तालाब को पाटकर कुछ लोगों द्वारा प्लॉंटिंग की जा रही थी। मामला सामने आने के बाद निगम अमले द्वारा 3 माह पूर्व पाटी गई मिट्टी को एक्सीवेटर से खुदवाकर कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान जमीन को अपना बताने वाले लोगों ने निगम अमले व प्रशासनिक अधिकारी से बदसलूकी की थी। इस मामले में कलेक्टर ने एसडीएम को जांच करने कहा था। मामले की जांच अंबिकापुर एसडीएम ने की। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश तहसीलदार को दिए हैं। बताया जा रहा है कि उक्त भूमि को विधिवत शासन में निहित करने की प्रक्रिया की जाएगी।