Ambikapur News: दफ्तर में बैठे थे कृषि विभाग के कर्मचारी, अचानक भरभराकर गिरा छत का प्लास्टर, मच गई अफरा-तफरी

अंबिकापुर. कलेक्टोरेट परिसर स्थित उपसंचालक कृषि कार्यालय की तकनीकी शाखा में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब छत के प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभराकर नीचे गिर गया। घटना (Roof plaster fell in Agriculture department) के समय कमरे में करीब 5-6 कर्मचारी बैठकर काम कर रहे थे। गनीमत रही कि छत का मलबा कर्मचारियों के ऊपर नहीं गिरा और सभी बाल-बाल बच गए। अचानक छत गिरने की आवाज से कार्यालय में हडक़ंप मच गया। कर्मचारियों में भवन की सुरक्षा को लेकर दहशत का माहौल है।