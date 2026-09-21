Surguja Crime: 1 करोड़ की ज्वेलरी उठाइगीरी का दूसरा आरोपी ओडिशा से गिरफ्तार, सीतापुर के व्यवसायी को बनाया था शिकार

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर स्थित श्री काशी विश्वनाथ ज्वेलर्स के संचालक से 26 जुलाई की सुबह 1 करोड़ रुपए के सोने-चांदी की ज्वेलरी की उठाइगीरी (Jewellery lifting) हुई थी। इस मामले में पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद ओडिशा से एक आरोपी को महीनेभर पूर्व गिरफ्तार कर उसके पास से 46 लाख की सोने-चांदी की ज्वेलरी बरामद की थी। जबकि अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही थी। इसी बीच पुलिस ने उठाइगीरी में शामिल दूसरे आरोपी को भी ओडिशा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।