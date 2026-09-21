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Floriculture in Chhattisgarh: सास-बहू की जोड़ी ने खिलाए सफलता के फूल, एक एकड़ में फूलों की खेती से बदली परिवार की तस्वीर

Flower Farming in Chhattisgarh: सरगुजा के डिगमा गांव की सास-बहू की जोड़ी ने पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर एक एकड़ में फूलों की खेती शुरू की। मेहनत और नई सोच से दोनों ने आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की।
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अंबिकापुर

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Love Sonkar

Sep 21, 2026

Floriculture in Chhattisgarh

रत्न मजूमदार और उनकी सास शांति मिस्त्री (Photo Patrika Create)

Flower Farming in Chhattisgarh: अंबिकापुर जिले में खेतों में लहलहाती फसल के बीच जब रंग-बिरंगे फूल खिलते हैं तो सिर्फ खेत की खूबसूरती नहीं बढ़ती, बल्कि मेहनत करने वाले परिवार के लिए उम्मीदों के नए रास्ते भी खुलते हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के डिगमा गांव की रत्ना मजूमदार और उनकी सास शांति मिस्त्री ने खेती को इसी नई सोच के साथ अपनाया। दोनों ने पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर फूलों की खेती को अपनी आय का जरिया बनाया और देखते ही देखते खेत में खिले फूल परिवार की आर्थिक मजबूती की पहचान बन गए।

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