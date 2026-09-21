Ambikapur Big Fraud: जमीन और धर्मकांटा दिलाने के नाम पर 2.39 करोड़ की धोखाधड़ी, मां शक्ति स्टील ट्रेडर्स का संचालक गिरफ्तार

Ambikapur Big Fraud, अंबिकापुर कोतवाली (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। जमीन व धर्मकांटा दिलाने के नाम पर शहर के एक व्यवसायी से 4 करोड़ 80 लाख 50 हजार रुपए मां शक्ति स्टील ट्रेडर्स के संचालक द्वारा लिए गए थे। इस मामले (Big fraud in Ambikapur) में 3 महीने पूर्व व्यवसायी ने बाद में ट्रेडर्स संचालक के खिलाफ 2 करोड़ 39 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। बड़ी ठगी के मामले में पुलिस इसकी जांच कर रही थी। इसी बीच कोतवाली पुलिस ने आरोपी को शहर के गुदरी चौक से सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
शहर के व्यवसायी राहुल गोयल ने 12 जून 2026 को कोतवाली में मां शक्ति स्टील ट्रेडर्स के संचालक सुजीत जायसवाल के खिलाफ 2.39 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी (Fraud Case) करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि कारोबार समेत जमीन व धर्मकांटा दिलाने के नाम पर सुजीत जायसवाल द्वारा उससे 4 करोड़ 80 लाख 50 हजार रुपए लिए गए थे।
इसके बाद न तो उसे जमीन दिलाई गई और न ही धर्मकांटा। रुपए वापस मांगने पर उसके द्वारा टालमटोल किया जा रहा है। रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने सुजीत जायसवाल के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 (4), 316(5), 296 व 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया था। पुलिस आरोपी (Fraud Accused) की खोजबीन में जुटी हुई थी, लेकिन वह पकड़ में नहीं आ रहा था।
इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी सुजीत जायसवाल (Fraud accused arrested) शहर के गुदरी चौक के पास देखा गया है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
खबर की विस्तृत जानकारी अपडेट की जाएगी….
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