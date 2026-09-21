Ambikapur Big Fraud: जमीन और धर्मकांटा दिलाने के नाम पर 2.39 करोड़ की धोखाधड़ी, मां शक्ति स्टील ट्रेडर्स का संचालक गिरफ्तार

अंबिकापुर। जमीन व धर्मकांटा दिलाने के नाम पर शहर के एक व्यवसायी से 4 करोड़ 80 लाख 50 हजार रुपए मां शक्ति स्टील ट्रेडर्स के संचालक द्वारा लिए गए थे। इस मामले (Big fraud in Ambikapur) में 3 महीने पूर्व व्यवसायी ने बाद में ट्रेडर्स संचालक के खिलाफ 2 करोड़ 39 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। बड़ी ठगी के मामले में पुलिस इसकी जांच कर रही थी। इसी बीच कोतवाली पुलिस ने आरोपी को शहर के गुदरी चौक से सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।