Ambikapur Ganpati Dham: हाथी पखना गणपति धाम में जयघोष के साथ हुई महाआरती, सीएम ने यहां के लिए स्वीकृत किए हैं 1 करोड़ रुपए

अंबिकापुर। शहर के महामाया पहाड़ पर हाथी पखना स्थित गणपति धाम (Ganpati Dham) रविवार की देर शाम ‘जय गणेश देवा’ के जयघोष और महाआरती से गूंज उठा। आरती की थाल, ढोल-नगाड़ों की गूंज और मंदिर परिसर में बजती घंटियों के बीच भगवान गणेश की विधिवत महाआरती संपन्न हुई। इस अवसर पर नगरवासी सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणपति धाम पहुंचे। महाआरती में विभिन्न समाजों से आए श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। पूजा-अर्चना एवं हवन के पश्चात श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और भगवान गणेश से सभी के सुख, समृद्धि, शांति एवं सर्वमंगल की कामना की। पूरे आयोजन के दौरान गणपति धाम का वातावरण भक्तिमय बना रहा। बता दें कि गणपति धाम के विकास के लिए सीएम ने 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।