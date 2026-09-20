20 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

Ambikapur Ganpati Dham: हाथी पखना गणपति धाम में जयघोष के साथ हुई महाआरती, सीएम ने यहां के लिए स्वीकृत किए हैं 1 करोड़ रुपए

Ambikapur news: भाजपा-कांग्रेस के नेता समेत शहर से लेकर गांव तक से पहुंचे श्रद्धालु, पूजा-अर्चना एवं हवन के बाद किया प्रसाद ग्रहण
2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 20, 2026

Ganpati Dham Ambikapur Maha Aarti

Ambikapur Ganpati Dham, महाआरती में शामिल छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष समेत अन्य (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर के महामाया पहाड़ पर हाथी पखना स्थित गणपति धाम (Ganpati Dham) रविवार की देर शाम ‘जय गणेश देवा’ के जयघोष और महाआरती से गूंज उठा। आरती की थाल, ढोल-नगाड़ों की गूंज और मंदिर परिसर में बजती घंटियों के बीच भगवान गणेश की विधिवत महाआरती संपन्न हुई। इस अवसर पर नगरवासी सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणपति धाम पहुंचे। महाआरती में विभिन्न समाजों से आए श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। पूजा-अर्चना एवं हवन के पश्चात श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और भगवान गणेश से सभी के सुख, समृद्धि, शांति एवं सर्वमंगल की कामना की। पूरे आयोजन के दौरान गणपति धाम का वातावरण भक्तिमय बना रहा। बता दें कि गणपति धाम के विकास के लिए सीएम ने 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।

इस अवसर पर गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव (CG Housing Board President) ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता हैं। गणपति धाम में प्रतिवर्ष होने वाली महाआरती श्रद्धा, आस्था और सामाजिक एकता का सुंदर प्रतीक है। उन्होंने सभी के जीवन में सुख-शांति, समृद्धि और सफलता की कामना की।

समिति के संरक्षक भारत सिंह सिसोदिया ने गणपति धाम की मान्यता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हाथी पखना स्थित गणपति धाम लंबे समय से श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां भगवान गणेश के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। महाआरती का यह आयोजन धार्मिक आस्था के साथ समाज को एकजुट करने का माध्यम भी बन रहा है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री (CM Vishnu Dev Sai) ने इस गणपति धाम क्षेत्र को विकसित करने के लिए 1 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। सिसोदिया ने लांच किए गए गणपति सुविधा एप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों और श्रद्धालुओं का आभार समिति के अध्यक्ष शैलेष सिंह शैलू ने किया।

सद्भाव और सेवा की भावना होती है मजबूत

मंच संचालन करते हुए विनोद हर्ष एवं नरेंद्र सिंह टुटेजा ने कहा कि गणपति उत्सव केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में आपसी भाईचारे, सद्भाव और सेवा की भावना को मजबूत करने का अवसर भी है। गणपति धाम में आयोजित महाआरती में सभी वर्गों की सहभागिता इस सामाजिक एकता को दर्शाती है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं के सुख-समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की।

Ganpati Dham Ambikapur: ये रहे उपस्थित

गणपति महाआरती में ललन प्रताप सिंह, अजय अग्रवाल, मंजूषा भगत, निरूपा सिंह, द्वितेन्द्र मिश्रा, एचएस जायसवाल, दिव्या सिंह सिसोदिया, हरमिंदर सिंह टिन्नी, मनीष सिंह, अरुणा सिंह, उमेश जायसवाल, विद्यानंद मिश्रा, मधुसूदन शुक्ला, निलेश सिंह, शशिकांत जायसवाल, मधु चौदहा, जन्मेजय मिश्रा, विकास पांडेय, निश्चल प्रताप सिंह, रूपेश दुबे, अभिषेक सिंहदेव, दिनेश शुक्ला, सचिन अग्रवाल, सर्वेश तिवारी, पूनम अग्रवाल, मनोज गुप्ता, अरुण सिंह, अनिल जायसवाल, प्रियंका गुप्ता,

आतिश सिंह, महेंद्र विश्वकर्मा, धर्मेंद्र यादव, उमाशंकर गुप्ता, शिवमंगल सिंह, शैलेंद्र शर्मा, अनुज दुबे, राजेश तिवारी, प्रियंका चौबे, सरस्वती यादव, आयुष दुबे, अनीश सिंह, जतीन परमार, रवि विश्वकर्मा, संदीप यादव, महेंद्र सिंह, रविकांत उरांव, मनोज कंसारी, अभय साहू, प्रयाग साहू, राजेंद्र जायसवाल, अनिल निराला, नकुल सोनकर, पुष्पेंद्र शर्मा, विमल मंदिलवार, नीलम राजवाड़े, जगन्नाथ राजवाड़े सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण, युवा एवं नगरवासी उपस्थित रहे।

Ambikapur News: बेटी के पास नोएडा गई महिला, इधर घर में घुस गए 3 नाबालिग चोर, चोरी के बाद कमरों में किया टॉयलेट

ये भी पढ़ें
Minor thieves gang in Ambikapur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2026 08:14 pm

Published on:

20 Sept 2026 08:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Ambikapur Ganpati Dham: हाथी पखना गणपति धाम में जयघोष के साथ हुई महाआरती, सीएम ने यहां के लिए स्वीकृत किए हैं 1 करोड़ रुपए

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Ambikapur News: बेटी के पास नोएडा गई महिला, इधर घर में घुस गए 3 नाबालिग चोर, चोरी के बाद कमरों में किया टॉयलेट

Minor thieves gang in Ambikapur
अंबिकापुर

Ambikapur News: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो के खिलाफ महिला BDC ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, बोलीं- मुझे बदनाम कर रही, See Video

Social Media Influencer Akanksha Toppo
अंबिकापुर

Ambikapur News: सटोरिया दीप सिन्हा ने अपने सुपरवाइजर को भी नहीं छोड़ा, बैंक खाता खुलवाकर जमा करता था क्रिकेट बेटिंग के लाखों रुपए

Bookie Deep Sinha Arrested
अंबिकापुर

Ambikapur Murder Case: LIC एजेंट की हत्या का आरोपी सुपारी किलर झारखंड से गिरफ्तार, पिस्टल-चाकू और 6 कारतूस बरामद

Contract killing in Ambikapur
अंबिकापुर

Ambikapur News: गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा! पुलिया से 20 फीट नीचे गिरा श्रद्धालु, पत्थर से टकराकर मौत

Big incident during Ganesh Idol immersion
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.