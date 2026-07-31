Surguja News: नहीं पकड़े गए CCTV में कैद 1 करोड़ की ज्वेलरी उठाईगिरी के आरोपी, नाराज व्यापारियों ने कारगिल चौक पर किया चक्काजाम

सीतापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर स्थित श्री काशी विश्वनाथ ज्वेलर्स के सामने खड़ी स्कूटी से 26 जुलाई को दिनदहाड़े 1 करोड़ रुपए के सोने-चांदी के ज्वेलरी से भरा बैग लेकर 2 आरोपी फरार (Surguja Jewellery lifting) हो गए थे। इस दौरान ज्वेलरी संचालक बैग स्कूटी में रखकर दुकान का शटर खोल रहा था। 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी के उठाईगिरी के आरोपी नगर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। इसके बावजूद पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई है। इसे लेकर सीतापुर के व्यवसायियों में आक्रोश व्याप्त है। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज व्यवसायियों ने शुक्रवार की दोपहर अपनी-अपनी दुकानें बंद कर नगर के कारगिल चौक पर चक्काजाम कर दिया। उन्होंने प्रशासन व पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।