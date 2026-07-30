Birla School Ambikapur: 8वीं के छात्र से 200 बार मां की गाली लिखवाने वाली शिक्षिका को मिली सजा, स्कूल प्रबंधन ने मांगी माफी

अंबिकापुर। बिरला ओपन माइंड्स स्कूल (Birla Open Minds International School) की शिक्षिका द्वारा 8वीं कक्षा के छात्र को कॉपी में 200 बार मां की गाली लिखने की सजा दी गई थी। यही नहीं, उसने पैरेंट्स से उसपर हस्ताक्षर कराकर लाने भी कहा था। यह मामला सामने आने के बाद छात्र के पिता ने स्कूल प्रबंधन और डीईओ से मामले की शिकायत की। यहां शिक्षिका व छात्र के परिजनों के बीच स्कूल परिसर में नोकझोंक भी हुई। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।