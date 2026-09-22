MCB Domestic Gas: पाइप लाइन से 1 माह उपयोग किया घरेलू गैस, मिला 10 हजार से ज्यादा का बिल, देखकर उड़े होश

मनेंद्रगढ़। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ को घरेलू गैस कनेक्शन (Gas supply from Pipeline) से जोडऩे के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन कनेक्शन और बिलिंग व्यवस्था में सामने आ रही कथित तकनीकी खामियों को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी भी बढ़ती नजर आ रही है। इसी बीच एक उपभोक्ता का एक महीने का गैस कनेक्शन बिल 10 हजार 190 रुपए थमा दिया गया। बिल देख उसके होश उड़ गए। उसने मामले की शिकायत कंपनी से की है।