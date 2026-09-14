Breaking News: MCB में अमृतधारा में हाथियों का दस्तक! 12 जंगली हाथियों के पहुंचते ही खाली कराई गई बस्ती

Breaking News: मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) और कोरिया जिले की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध अमृतधारा जलप्रपात के पास 12 जंगली हाथियों का दल पहुंच गया है। हाथियों के बस्ती में दाखिल होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। संभावित खतरे को देखते हुए वन विभाग ने एहतियातन पूरी अमृतधारा बस्ती को खाली करा दिया है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों और रेस्ट हाउस में ठहराया गया है। वन अमला लगातार हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और आसपास के लोगों को सतर्क रहने तथा जंगल की ओर नहीं जाने की हिदायत दी गई है।