Ganesh Festival 2026: त्योहार से पहले पुलिस की सख्ती, तिल्दा-नेवरा में 14 लोगों पर चला कानून का डंडा

गणेश पर्व को देखते हुए तिल्दा-नेवरा थाना क्षेत्र में पुलिस लगातार पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही है। 13 सितंबर 2026 को भी पुलिस की अलग-अलग टीमों को क्षेत्र में गश्त के लिए रवाना किया गया था। इस दौरान पुलिस ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया, जिनसे विवाद, लड़ाई-झगड़े या शांति भंग होने की आशंका जताई गई थी। पुलिस के अनुसार, इन लोगों की गतिविधियों से क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना थी। इसके बाद पुलिस ने तत्काल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की।