AAP ने 21 राज्यों में बिछाया डिजिटल नेटवर्क, छत्तीसगढ़ से इस नेता को मिली अहम जिम्मेदारी

नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अन्यतम शुक्ला छत्तीसगढ़ में पार्टी की सोशल मीडिया गतिविधियों को आगे बढ़ाने के साथ राष्ट्रीय सोशल मीडिया टीम के कार्यों में भी योगदान देंगे। पार्टी के अनुसार, इससे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की डिजिटल गतिविधियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने में मदद मिलेगी। अन्यतम शुक्ला ने नई जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है, उसके लिए वे दिल से आभारी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया को जनता की आवाज और सरकार की नीतियों को सामने रखने का प्रभावी माध्यम बताया।