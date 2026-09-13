AAP ने 21 राज्यों में बिछाया डिजिटल नेटवर्क, छत्तीसगढ़ से इस नेता को मिली अहम जिम्मेदारी

AAP का डिजिटल नेटवर्क मजबूत करने की तैयारी (Photo Source- Patrika File Photo)
AAP Digital Team: आम आदमी पार्टी ने संगठन की डिजिटल पहुंच को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने देश के 21 राज्यों में नए सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति की है। इस नियुक्ति में छत्तीसगढ़ से अन्यतम शुक्ला को अहम जिम्मेदारी दी गई है। वे अब प्रदेश में पार्टी की सोशल मीडिया गतिविधियों के साथ राष्ट्रीय स्तर की डिजिटल टीम के काम में भी सहयोग करेंगे।
अन्यतम शुक्ला वर्तमान में आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पार्टी के डिजिटल अभियानों और सोशल मीडिया गतिविधियों को जनता तक पहुंचाने में उनकी भूमिका रही है। नई जिम्मेदारी के बाद उनके काम का दायरा और बढ़ जाएगा। वे छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ पार्टी की राष्ट्रीय सोशल मीडिया टीम के साथ भी समन्वय करेंगे।
आज के दौर में राजनीतिक दलों के लिए सोशल मीडिया जनता तक पहुंचने का एक प्रमुख माध्यम बन गया है। राजनीतिक मुद्दों, पार्टी के अभियानों और नीतियों को कम समय में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाने में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने 21 राज्यों में सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति की है। पार्टी का उद्देश्य अपने डिजिटल नेटवर्क को ज्यादा व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है, ताकि अलग-अलग राज्यों में चल रहे अभियानों और गतिविधियों को सोशल मीडिया के जरिए व्यापक स्तर तक पहुंचाया जा सके।
नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अन्यतम शुक्ला छत्तीसगढ़ में पार्टी की सोशल मीडिया गतिविधियों को आगे बढ़ाने के साथ राष्ट्रीय सोशल मीडिया टीम के कार्यों में भी योगदान देंगे। पार्टी के अनुसार, इससे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की डिजिटल गतिविधियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने में मदद मिलेगी। अन्यतम शुक्ला ने नई जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है, उसके लिए वे दिल से आभारी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया को जनता की आवाज और सरकार की नीतियों को सामने रखने का प्रभावी माध्यम बताया।
अन्यतम शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी की नीतियों, जनकल्याणकारी विचारों और अरविंद केजरीवाल की गारंटी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए टीम पूरी ईमानदारी से काम करेगी। नई नियुक्ति के बाद छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अन्यतम शुक्ला को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि नई जिम्मेदारी से प्रदेश में संगठन की डिजिटल गतिविधियों को और गति मिलेगी।
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