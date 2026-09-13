Facebook पर दिखा ट्रेडिंग का विज्ञापन, 3 महीने में गंवा दिए 23.50 लाख रुपए, ऐसे फंसा रायपुर का ठेकेदार

Raipur Trading Fraud: रायपुर में ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का लालच एक ठेकेदार को भारी पड़ गया। Facebook पर ट्रेडिंग का विज्ञापन देखने के बाद उसके दिए नंबर पर संपर्क करना पीड़ित को महंगा पड़ा। आरोपियों ने निवेश के बदले रोजाना हजारों रुपए मुनाफा देने का भरोसा दिलाया और धीरे-धीरे रजिस्ट्रेशन, निवेश और अन्य प्रक्रियाओं के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कराते रहे। करीब तीन महीने में ठेकेदार ने कुल 23 लाख 50 हजार रुपए आरोपियों के बताए खातों में जमा कर दिए। जब उसने अपनी रकम और मुनाफा वापस मांगा तो आरोपी लगातार टालमटोल करने लगे। इसके बाद पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ और उसने न्यू राजेंद्र नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।