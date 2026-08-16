सचिन तेंदुलकर-निर्मला सीतारमण के नाम पर साइबर ठगी, लिंक पर क्लिक करते ही भिलाई के रिटायर्ड कर्मचारी ने गंवाए 45 लाख रुपए

पुलिस के अनुसार, इसके बाद पीड़ित से अलग-अलग तारीखों पर रकम जमा कराई गई। 17 मार्च को 1 लाख रुपये और 24 व 25 मार्च को 5-5 लाख रुपये जमा कराए गए। इसके बाद मार्जिन बढ़ाने के नाम पर भी पैसे मांगे गए। 26 मार्च को करण तनेजा नाम के व्यक्ति से पीड़ित की बातचीत कराई गई। उसने ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव का हवाला देते हुए सोने के भाव बढ़ने की बात कही और गोल्ड ट्रेडिंग में निवेश का लालच दिया। इसके बाद 27 मार्च को पीड़ित ने 25 लाख रुपये और जमा कर दिए। 9 अप्रैल को ऑयल ट्रेडिंग के नाम पर 5 लाख और 16 अप्रैल को 4 लाख रुपये जमा कराए गए। इस तरह कुल 45,18,998 रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराए गए।