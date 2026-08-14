‘दादागिरी’ शब्द पर भड़के सभापति, बोले- बाहर निकाल दूंगा… भिलाई-चरोदा निगम सभा में हंगामा

पार्षद तुलसी ध्रुव ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर के व्यावसायिक प्लाट अधिक दर पर जाना चाहिए था। महापौर खुद बोली किस आधार पर बोल रहे थे। इस पर सभापति ने कहा कि विषय सदन में बहुमत से हां या ना के लिए लाया गया है, इस पर राय नहीं दी जा सकती। पार्षद ध्रुव ने इसे दादागिरी बताया तो सभापति नाराज हो गए। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की भाषा का उपयोग किया तो सदन से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद भाजपा पार्षद खामोश हो गए। उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अपनी बात रखने पर भी बाहर निकालोगे तो सभी को बाहर कर दो और बहुमत से सबकुछ पास कर लो।