भाटापारा MLA बोले- गिरफ्तारी तक नहीं छोड़ूंगा थाना, तलाश के बाद भी पुलिस खाली हाथ, मारपीट मामले पर सियासत गरम

विधायक इंद्र साव ने पुलिस से कहा कि पीड़ित परिवार के साथ दोबारा मारपीट की शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक थाना नहीं छोड़ने की बात कही और करीब चार घंटे तक थाना परिसर में मौजूद रहे। विधायक के थाने पहुंचने के बाद पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गईं। रात करीब साढ़े 12 बजे तक पुलिस संभावित ठिकानों पर आरोपियों की तलाश करती रही, लेकिन समाचार लिखे जाने तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। विधायक भी देर रात तक थाना परिसर में मौजूद रहे।