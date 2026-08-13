छत्तीसगढ़ में बिछेगी 110 KM लंबी नई डबल रेल लाइन, इन 36 गांवों को फायदा, 3,103 करोड़ रुपए होंगे खर्च

Baloda Bazar New Railway Line: गौरतलब है कि प्रचुर मात्रा में खनिज एवं वन संपदा होने के बावजूद रेलवे लाइन से अब तक अछूते रहे क्षेत्र में रेलवे का आना विकास की गति को और अधिक तेज करेगा। नई रेलवे लाईन प्रारंभ हो जाने से सीमेंट हब के रूप में स्थापित हो चुके बलौदा बाजार को यातायात तथा व्यापारिक दृष्टिकोण से रेलवे लाईन से काफी फायदा होगा। बलौदा बाजार जिले के क्लिंकर, चूना पत्थर के साथ ही साथ रायगढ़ जिले का इस्पात, पावर प्लांट, जांजगीर चांपा जिले के पावर प्लांट के साथ ही साथ जिले के समुचित विकास में और अधिक मदद मिलेगी।