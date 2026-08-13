जहां बापू ने छुआछूत के खिलाफ जगाई अलख, आज वहीं शराबियों का अड्डा, बलौदाबाजार में 93 साल पुरानी गांधी स्मृति बदहाल

इतिहास के पन्नों के अनुसार, 26 नवंबर 1933 को अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान महात्मा गांधी बलौदा बाजार पहुंचे थे। उस दौर में यह क्षेत्र एक छोटा ग्राम था और पुराना कृषि उपज मंडी प्रांगण ही सामाजिक एवं राजनीतिक सभाओं का मुख्य केंद्र हुआ करता था। यहां पहुंचकर बापू ने अस्पृश्यता और भेदभाव के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए प्रांगण स्थित कुएं से एक दलित युवक के हाथों जल निकलवाकर ग्रहण किया था। इसके अलावा, उन्होंने पुरानी बस्ती स्थित प्राचीन मावली मंदिर और तत्कालीन जगन्नाथ मंदिर (वर्तमान गोपाल मंदिर) में भी दलितों के साथ प्रवेश कर पूजा-अर्चना की थी। यह गौरवशाली घटना आज भी नगर के वयोवृद्ध लोगों के जेहन में जीवंत है।