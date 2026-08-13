MP से रायपुर तक बनेगा 6-लेन एक्सप्रेसवे, कवर्धा को मिलेगा बड़ा फायदा, 2500 करोड़ की परियोजना को केंद्र की मंजूरी

प्रस्तावित 6-लेन सड़क में प्रत्येक लेन की मानक चौड़ाई करीब 3.5 मीटर होती है। इस लिहाज से दोनों दिशाओं की छह लेन का कैरिजवे करीब 21 मीटर चौड़ा होगा। इसके अलावा मीडियन, शोल्डर, सुरक्षा दीवार, ड्रेनेज और अन्य सड़क संरचनाओं के लिए अतिरिक्त जगह की जरूरत होगी। चिल्फीघाटी में मौजूदा सड़क टू-लेन है और करीब 8 किलोमीटर लंबे घाट में एकओर पहाड़ी ढलान हैं। ऐसे में 6-लेन के लिए जरूरी चौड़ाई निकालना आसान नहीं होगा। सडक़ चौड़ीकरण के लिए पांच किलोमीटर से अधिक पहाड़ी हिस्से में बड़े पैमाने पर पहाड़ की कटिंग करनी पड़ेगी। इसके दायरे में आने वाले वन क्षेत्र में सैकड़ों पेड़ों की कटिंग भी संभावित है।