Counterfeit Currency: न हाईटेक मशीन, न बड़ा सेटअप… साधारण प्रिंटर से छापे 12.50 लाख के नकली नोट, कवर्धा पुलिस ने खोला बड़ा राज

एएसपी हेमसागर सिदार ने बताया कि बीते माह 13 जुलाई को प्रिंटर खरीदने के बाद आरोपी सतीश कुमार (33) निवासी मजगांव रोड कवर्धा, रामप्रसाद उर्फ रमऊ बंजारे(56) निवासी तालपुर और घुरवा राम निवासी कान्हाभैरा ने जुलाई से अगस्त के बीच नकली नोट तैयार किए और उन्हें असली रकम की तरह बाजार में चलाने की तैयारी कर ली। इसी योजना के तहत 3.75 लाख रुपए की उधारी लौटाने के बहाने 4.50 लाख रुपए के नकली नोटों से भरा बैग सौंपा गया, लेकिन नोटों की जांच में पोल खुल गई और शिकायत ने पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया। एएसपी अमित पटेल ने बताया कि पोंडी पुलिस और साइबर टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 12.50 लाख रुपए के नकली नोट, प्रिंटर, मोबाइल और टाटा पंच ईवी जब्त की है।