CG Fraud Case: दिनदहाड़े ठगी! कागज की गड्डी दिखाकर 1.5 लाख के जेवरात पार, आरोपी फरार

महिला के अनुसार आरोपियों में करीब 40 साल की महिला, 35 साल का पुरुष, 25 साल का युवक शामिल हैं। महिला ने बताया कि सामने आने पर पहचान सकती हैं। चोरी हुए जेवर में 10 ग्राम मंगलसूत्र, 25 ग्राम चूड़ियां, 5 ग्राम अंगूठी शामिल हैं। कुल 40 ग्राम सोने की कीमत करीब 1 लाख 52 हजार रुपए बताई जा रही है। दुर्ग पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।