Chhattisgarh Police Update: दुर्ग पुलिस को मिली 39 नई हाईटेक गाड़ियां, डायल-112 सेवा हुई और मजबूत

दुर्ग पुलिस को मिली 39 नई गाड़ियां (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Police Update: दुर्ग जिले की पुलिस व्यवस्था को और अधिक आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए बुधवार को 39 नए वाहन शामिल किए गए। इनमें 35 इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल (ERV) और 4 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन शामिल हैं। इन वाहनों के जुड़ने से अब किसी भी आपात स्थिति में पुलिस की प्रतिक्रिया और तेज हो जाएगी और लोगों तक मदद जल्दी पहुंच सकेगी।
भिलाई के सेक्टर-06 स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में डायल-112 फेज-2 नेक्स्ट जेन सेवा का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में गजेंद्र यादव ने नई डायल-112 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
अधिकारियों के अनुसार, इन सभी वाहनों को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। इनमें GPS सिस्टम, PTZ कैमरा, डैश कैमरा और मोबाइल डेटा टर्मिनल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इन तकनीकों की मदद से कंट्रोल रूम से वाहनों की लगातार निगरानी की जा सकेगी और घटनास्थल तक पहुंचने में समय कम लगेगा।
पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज ने कहा कि डायल-112 फेज-2 परियोजना पुलिस व्यवस्था को तकनीक आधारित और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे आपात स्थितियों में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया और बेहतर होगी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि जिले को मिले सभी 39 वाहनों को अलग-अलग थाना क्षेत्रों और प्रमुख सड़कों पर तैनात किया जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को तुरंत सहायता मिल सकेगी।
कार्यक्रम में मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इसी उद्देश्य के तहत डायल-112 सेवा को नई तकनीक और आधुनिक संसाधनों से जोड़ा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता सुनिश्चित की जा सके।
नए वाहनों के शुरू होने से सड़क हादसों, अपराध और अन्य आपात स्थितियों में पुलिस की पहुंच और तेज होगी। साथ ही हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों से राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।
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