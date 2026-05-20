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Chhattisgarh Police Update: दुर्ग पुलिस को मिली 39 नई हाईटेक गाड़ियां, डायल-112 सेवा हुई और मजबूत

Chhattisgarh Police Modernization: दुर्ग पुलिस को 39 नई हाईटेक गाड़ियां मिली हैं, जिनमें 35 ERV और 4 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन शामिल हैं। डायल-112 फेज-2 सेवा के तहत अब आपात स्थिति में पुलिस की प्रतिक्रिया और तेज होगी।

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दुर्ग

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Laxmi Vishwakarma

May 20, 2026

Chhattisgarh Police Update

दुर्ग पुलिस को मिली 39 नई गाड़ियां (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Police Update: दुर्ग जिले की पुलिस व्यवस्था को और अधिक आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए बुधवार को 39 नए वाहन शामिल किए गए। इनमें 35 इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल (ERV) और 4 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन शामिल हैं। इन वाहनों के जुड़ने से अब किसी भी आपात स्थिति में पुलिस की प्रतिक्रिया और तेज हो जाएगी और लोगों तक मदद जल्दी पहुंच सकेगी।

Chhattisgarh Police Update: भिलाई में डायल-112 फेज-2 सेवा का शुभारंभ

भिलाई के सेक्टर-06 स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में डायल-112 फेज-2 नेक्स्ट जेन सेवा का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में गजेंद्र यादव ने नई डायल-112 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

हाईटेक सुविधाओं से लैस नए वाहन

अधिकारियों के अनुसार, इन सभी वाहनों को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। इनमें GPS सिस्टम, PTZ कैमरा, डैश कैमरा और मोबाइल डेटा टर्मिनल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इन तकनीकों की मदद से कंट्रोल रूम से वाहनों की लगातार निगरानी की जा सकेगी और घटनास्थल तक पहुंचने में समय कम लगेगा।

पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता में बड़ा सुधार

पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज ने कहा कि डायल-112 फेज-2 परियोजना पुलिस व्यवस्था को तकनीक आधारित और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे आपात स्थितियों में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया और बेहतर होगी।

35 ERV और 4 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन तैनात होंगे

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि जिले को मिले सभी 39 वाहनों को अलग-अलग थाना क्षेत्रों और प्रमुख सड़कों पर तैनात किया जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को तुरंत सहायता मिल सकेगी।

Chhattisgarh Police Update: मंत्री ने बताया जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

कार्यक्रम में मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इसी उद्देश्य के तहत डायल-112 सेवा को नई तकनीक और आधुनिक संसाधनों से जोड़ा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता सुनिश्चित की जा सके।

सड़क हादसों और अपराध पर तुरंत कार्रवाई

नए वाहनों के शुरू होने से सड़क हादसों, अपराध और अन्य आपात स्थितियों में पुलिस की पहुंच और तेज होगी। साथ ही हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों से राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी

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Published on:

20 May 2026 02:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / Chhattisgarh Police Update: दुर्ग पुलिस को मिली 39 नई हाईटेक गाड़ियां, डायल-112 सेवा हुई और मजबूत

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