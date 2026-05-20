Chhattisgarh Police Update: दुर्ग पुलिस को मिली 39 नई हाईटेक गाड़ियां, डायल-112 सेवा हुई और मजबूत

Chhattisgarh Police Update: दुर्ग जिले की पुलिस व्यवस्था को और अधिक आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए बुधवार को 39 नए वाहन शामिल किए गए। इनमें 35 इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल (ERV) और 4 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन शामिल हैं। इन वाहनों के जुड़ने से अब किसी भी आपात स्थिति में पुलिस की प्रतिक्रिया और तेज हो जाएगी और लोगों तक मदद जल्दी पहुंच सकेगी।