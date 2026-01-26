केंद्र का साफ संदेश! नक्सल सफाए के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत, फोर्स हटाने पर जल्दबाजी नहीं…

राज्य पुलिस और नक्सल मोर्चे पर के आलाधिकारियों ने बताया कि दक्षिण बस्तर में अभी भी कुछ गिनती के नक्सली बचे हुए है। इसे देखते हुए नक्सल मुक्त हो चुके क्षेत्रों के जवानों को प्रभावित इलाकों में भेजा गया है, ताकि पूरे क्षेत्र में को नक्सल मुक्त कराया जा सकें। बता दें कि 2025 में 257 नक्सली मारे गए, 861 गिरफ्तार हुए और 1500 से ज्यादा सरेंडर कर चुके है। वहीं, अब भी लगातार सरेंडर करने के साथ ही मुठभेड़ में नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है।