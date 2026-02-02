E-Challan सिस्टम में बड़ा बदलाव! अब ITMS कैमरों से होगी कार्रवाई, परिवहन सेवाएं होंगी बाधित…

E-Challan System: छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने रविवार को आईटीएमएस कंट्रोल रूम एवं कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खराब पड़े कैमरों को शीघ्र दुरुस्त कराने सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस द्वारा वसूली के आरोपों से बचने के लिए अब केवल आईटीएमएस कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से ही ई-चालान जारी किए जाएंगे।