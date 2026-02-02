2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

President Droupadi Murmu: ओडिशा से छत्तीसगढ़ तक राष्ट्रपति मुर्मू का 6 दिवसीय दौरा आज से शुरू, जानें पूरा शेडूल

President Droupadi Murmu: रायपुर/ओडिशा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज से 7 फरवरी 2026 तक ओडिशा और छत्तीसगढ़ के छह दिवसीय दौरे पर रहेंगी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 02, 2026

ओडिशा से छत्तीसगढ़ तक राष्ट्रपति मुर्मू का 6 दिवसीय दौरा आज से शुरू, जानें पूरा शेडूल(photo-patrika)

ओडिशा से छत्तीसगढ़ तक राष्ट्रपति मुर्मू का 6 दिवसीय दौरा आज से शुरू, जानें पूरा शेडूल(photo-patrika)

President Droupadi Murmu: रायपुर/ओडिशा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज से 7 फरवरी 2026 तक ओडिशा और छत्तीसगढ़ के छह दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस यात्रा का उद्देश्य शिक्षा, आदिवासी कल्याण, संस्कृति के संरक्षण और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देना है। राष्ट्रपति मुर्मु अपने दौरे की शुरुआत आज शाम ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचकर करेंगी। इस दौरान उनके विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

President Droupadi Murmu: बालासोर में दीक्षांत समारोह, नए ऑडिटोरियम का उद्घाटन

3 फरवरी को राष्ट्रपति बालासोर स्थित फकीर मोहन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी करेंगी। यह पहल पूर्वी भारत में उच्च शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।

4 फरवरी को राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के राइरांगपुर पहुंचेंगी, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहां वह प्रतिष्ठित आदिवासी नेता भान्जबीर सुनाराम सोरेन की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इसके साथ ही महुलदीहा स्थित सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं से संवाद भी करेंगी।

शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन

राष्ट्रपति इस दौरान कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन करेंगी। इनमें सरकारी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में विकास कार्य, आर्चरी सेंटर, शहर सौंदर्यीकरण व ड्रेनेज सुधार कार्य, विभिन्न सीएसआर योजनाएं तथा एमएससीबी विश्वविद्यालय का आईटी कैंपस शामिल हैं। ये सभी परियोजनाएं आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, शहरी सुविधाओं और प्रौद्योगिकी के समग्र विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।

सिमलिपाल में आदिवासी महिलाओं और युवाओं से संवाद

6 फरवरी को राष्ट्रपति मुर्मु ओडिशा के प्रसिद्ध सिमलिपाल बायोस्फीयर रिजर्व में आदिवासी समुदायों की महिलाओं और युवाओं से सीधा संवाद करेंगी। सिमलिपाल अपनी जैव विविधता और आदिवासी विरासत के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध है।

‘ब्लैक स्वान समिट, इंडिया’ में होंगी शामिल

उसी दिन राष्ट्रपति भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार और ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के सहयोग से आयोजित ‘ब्लैक स्वान समिट, इंडिया’ में भी शिरकत करेंगी। इस समिट में वित्त और तकनीक के क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन, मजबूती और नए अवसरों पर चर्चा होगी।

छत्तीसगढ़ में ‘बस्तर पंडुम 2026’ का उद्घाटन

7 फरवरी को राष्ट्रपति अपने दौरे के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ पहुंचेंगी। जगदलपुर में वह ‘बस्तर पंडुम 2026’ महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। यह वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव बस्तर की आदिवासी परंपराओं, कला, शिल्प और जीवनशैली को प्रदर्शित करता है। ‘बस्तर पंडुम’ महोत्सव आदिवासी विरासत के संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Feb 2026 11:43 am

Published on:

02 Feb 2026 11:42 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / President Droupadi Murmu: ओडिशा से छत्तीसगढ़ तक राष्ट्रपति मुर्मू का 6 दिवसीय दौरा आज से शुरू, जानें पूरा शेडूल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

E-Challan सिस्टम में बड़ा बदलाव! अब ITMS कैमरों से होगी कार्रवाई

E-Challan सिस्टम में बड़ा बदलाव! अब ITMS कैमरों से होगी कार्रवाई, परिवहन सेवाएं होंगी बाधित...(photo-patrika)
रायपुर

रायपुर से पुणे-मुंबई तक कनेक्शन! पुलिस छापे में 25 लाख की हुक्का सामग्री जब्त, गोदाम मैनेजर गिरफ्तार

गोदाम मैनेजर गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

ऑनलाइन ठगी का दोहरा खेल… डॉक्टर से होटल बुकिंग में ठगी, कारोबारी से आर्मीमैन बनकर लाखों हड़पे

Cyber ​​fraud
रायपुर

केंद्रीय बजट में युवाओं के लिए क्या खास, सरकार ने स्किल, जॉब और फ्यूचर पर किए कई बड़े ऐलान, जगी उम्मीदें

Budget 2026
रायपुर

Budget 2026: तेंदूपत्ता उद्योग को बड़ी राहत: बजट में TCS घटा, व्यापार और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा… जानिए क्या है खास

वनमंत्री केदार कश्यप ने जताया आभार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.