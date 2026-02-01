Raipur news: मीडियाकर्मी को धमकी देने वाले के खिलाफ केस दर्ज, सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो

Raipur News: सिविल लाइन इलाके में रहने वाले एक मीडियाकर्मी को धमकी देने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक मीडियाकर्मी देवेश तिवारी को कुशाग्र सोलंकी नामक युवक ने गाली-गलौज करते हुए सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल किया।
इसमें कुशाग्र ने देवेश को जान से मारने की धमकी देते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया है। इसकी शिकायत देवेश ने सिविल लाइन थाने में की। इसके बाद पुलिस ने कुशाग्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग