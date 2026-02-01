Raipur news: मीडियाकर्मी को धमकी देने वाले के खिलाफ केस दर्ज, सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो

इसमें कुशाग्र ने देवेश को जान से मारने की धमकी देते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया है। इसकी शिकायत देवेश ने सिविल लाइन थाने में की। इसके बाद पुलिस ने कुशाग्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।