Chhattisgarh News: इस जिले के 129 सरकारी स्कूलों में बनेंगे बालिका शौचालय, 5.53 करोड़ रुपए स्वीकृत, ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार

Kabirdham Girls Toilet Construction: कबीरधाम जिले के ग्रामीण स्कूलों में पढऩे वाली हजारों बालिकाओं को लंबे समय से महसूस की जा रही एक बुनियादी सुविधा अब मिलने जा रही है। जिले की 129 शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में 5 करोड़ 53 लाख 90 हजार रुपए की लागत से बालिका शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। स्वीकृति आदेश जारी होते ही ग्राम पंचायतों ने निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। इससे जहां बालिकाओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक शौचालय की सुविधा मिलेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। यह कार्य विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (जी राम जी) के तहत कराया जा रहा है।