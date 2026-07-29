Bus Fare Hike: छत्तीसगढ़ में बस किराया बढ़ाने की मांग, सरकार को 31 जुलाई तक अल्टीमेटम

महासंघ ने सरकार से मांग की है कि वर्ष 2021 की अधिसूचना के अनुरूप किराए का पुनर्निर्धारण करते हुए नई अधिसूचना जारी की जाए। साथ ही अन्य राज्यों की तर्ज पर ऐसी स्थायी व्यवस्था लागू की जाए, जिसमें डीजल की कीमतों में होने वाली कमी या बढ़ोतरी के अनुसार बस किराया स्वतः संशोधित किया जा सके। बस संचालकों का कहना है कि यदि समय रहते किराया संशोधित नहीं किया गया तो ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बस सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिससे आम यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।