Kawardha News: दूसरी कक्षा के छात्र की नाले में बहने से दर्दनाक मौत, स्कूल से लौटते वक्त हुआ हादसा

Kawardha incident: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। कुकदूर थाना क्षेत्र के लोखान गांव में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले 7 वर्षीय मासूम छात्र कमलेश की उफनते नाले में बहने से मौत हो गई। स्कूल से घर लौटते समय हुए इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने देर रात तक उसकी तलाश की, लेकिन बुधवार सुबह दूसरे गांव के पास उसका शव मिलने से परिवार में मातम छा गया।