RTE Admission 2026: कवर्धा के निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश का आखिरी मौका, 5 अगस्त तक करें आवेदन

RTE Admission: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश से वंचित बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आरटीई प्रवेश का तीसरा और अंतिम चरण शुरू हो गया है। जिला शिक्षा विभाग ने तृतीय चरण की समय-सारिणी जारी कर दी है। पात्र अभिभावक 5 अगस्त 2026 तक आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह इस सत्र में प्रवेश का अंतिम अवसर होगा।