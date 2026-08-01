Kawardha Education Risk: शिक्षा का रास्ता बना जानलेवा, उफनते नाले को पार कर स्कूल पहुंचने को मजबूर मासूम

बरसात के दिनों में बच्चे उफनते सराईदाह नाला को पार कर पढऩे के लिए मजबूर हैं। हर दिन तेज बहाव के बीच स्कूल पहुंचते इन बच्चों की तस्वीरें ग्रामीण अंचल में बुनियादी सुविधाओं की हकीकत बयां कर रही हैं। गांव में केवल एक निजी विद्यालय संचालित है जबकि कई बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए ग्राम भेड़ागढ़(बैगापारा) परसेलखार और चिडड़ीपारा के स्कूलों में जाना पड़ता है। इन गांवों तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता सराईदाह नाला से होकर गुजरता है। बारिश के दौरान नाले का जलस्तर बढऩे पर यह रास्ता पूरी तरह खतरनाक हो जाता है, लेकिन पढ़ाई नहीं छूटे, इसलिए बच्चे हर दिन अपनी जान हथेली पर रखकर नाला पार करते हैं।