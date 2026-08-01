Dam Overflow Risk: लगातार बारिश से 83% भरा बांगो बांध, तीन साल का रिकॉर्ड टूटा; 90% पर खुल सकते हैं गेट

लगातार हो रही बारिश के चलते बांगों बांध में पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे के दौरान बांध में सात सेंटीमीटर तक जलभराव हुआ है। बांध का जलस्तर जब 90% फीसदी से ऊपर जाता है, तभी गेट खोला जा सकता है। बताया जा रहा है कि बांध में 90 $फीसदी से अधिक जलस्तर बढऩे पर बांध के गेट खोलने की स्थिति बन सकती है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी लगातार इसी निगरानी कर रहे हैं। बांध में जलभराव को देखते हुए निचले इलाकों में मौजूद गांव और बस्तियों में बाढ़ से बचने के लिए अलर्ट किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर हैं।