28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोरबा

Korba: पिता को बचाने बेटे ने लगा दी जान की बाजी, फिर भी नहीं बचा, मछली पकड़ने गए थे दोनों

Korba News: कोरबा में उफनते नाले में बहे पिता को बचाने के लिए बेटे ने जान की बाजी लगा दी। फिर भी बेटा पिता को नहीं बचा सका। पुलिस ने बताया कि दोनों मछली पकड़ने गए थे..
2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Chandu Nirmalkar

Jul 28, 2026

korba News, chhattisgarh news

पुत्र संदीप ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में जारी बारिश के बीच लगातार हादसों की खबरें सामने आ रही है। रायगढ़ के बाद अब कोरबा जिले में नाले में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र मछली पकड़ने पुलकदई नाला पहुंचे थे। इस बीच पिता उफनते नाले में बह गया। पिता को डूबते देख बेटे ने जान की परवाह किए बिना पानी में छलांग लगा दी। करीब आधा किलोमीटर तक तेज बहाव से जूझते हुए उसने पिता को किसी तरह किनारे तक पहुंचा भी दिया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहुंचने से पहले पिता ने दम तोड़ दिया।

Korba News: लगातार बारिश से नाला उफान पर

जानकारी के अनुसार श्यामनगर बस्ती निवासी राजकुमार खैरवार (45) अपने बेटे संदीप के साथ मछली पकड़ने प्रेम नगर घाट पहुंचे थे। लगातार बारिश के कारण पुलकदई नाला उफान पर था। बावजूद पिता ने किनारे खड़े होकर जाल फेंक रहे थे। इस दौरान उनका पैर फिसल गया और वह सीधे उफनते नाले में जा गिरे। इधर बगल में खड़ा बेटा, पिता को बहते देख एक पल भी नहीं गंवाया और तुरंत नाले में छलांग लगा दी। बताया गया कि दोनों पानी के साथ बहते हुए घटनास्थल से करीब आधा किलोमीटर दूर मैगजीन भाटा तक पहुंच गए। वहां बहाव कुछ कम होने पर संदीप किसी तरह पिता को किनारे लाने में सफल हुआ।

अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

इस बीच संदीप की चिख पुकार सुन अन्य लोग वहां पहुंचे और दोनों को अस्पताल ले जाया गया। इस बीच मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी मौत हो गई। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया। मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि जहां राजकुमार गिरे थे, वहां करीब 20 फीट गहरा पानी और चट्टानों के कारण खोहनुमा जगह बनी हुई थी।

रायगढ़ में जारी है दंपति की तलाश

सारंगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार शाम लात नाला में कार समेत बहे व्यवसायी दंपती देवनारायण पटेल और सविता पटेल का 24 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। रायगढ़ और बिलासपुर के बचाव दल ने सोमवार को दिनभर रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। नाले में पानी का तेज बहाव और गहराई बचाव कार्य में बाधा बन रही है। अब शव की तलाश के लिए पंजाब से टीम बुलाई गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Jul 2026 04:42 pm

Published on:

28 Jul 2026 04:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Korba: पिता को बचाने बेटे ने लगा दी जान की बाजी, फिर भी नहीं बचा, मछली पकड़ने गए थे दोनों

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Korba Lightning Strike: 3 किसानों की दर्दनाक मौत, धान रोपाई के दौरान गिरी आकाशीय बिजली, पसरा मातम

Lightning Death
कोरबा

कोरबा की कार्बन फैक्ट्री में भीषण आग, बायलर से उठी चिंगारी ने लिया विकराल रूप, दूर-दूर तक फैला काला धुआं

Korba Carbon Factory
कोरबा

महतारी वंदन योजना: 6234 महिलाओं के नाम कटे, नए आवेदन पर सरकार का फैसला अब तक नहीं

Mahtari Vandan Installment 2026
कोरबा

"जान से मारने की धमकी मिली थी"… कोरबा में संदिग्ध मौत मामले में मां का बड़ा दावा

Korba Murder Case
कोरबा

Chhattisgarh Rain: बांगो बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ा, गेट खोलने की तैयारी, इन गांवों में अलर्ट जारी

Chhattisgarh Rain
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.