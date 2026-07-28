Korba: पिता को बचाने बेटे ने लगा दी जान की बाजी, फिर भी नहीं बचा, मछली पकड़ने गए थे दोनों

जानकारी के अनुसार श्यामनगर बस्ती निवासी राजकुमार खैरवार (45) अपने बेटे संदीप के साथ मछली पकड़ने प्रेम नगर घाट पहुंचे थे। लगातार बारिश के कारण पुलकदई नाला उफान पर था। बावजूद पिता ने किनारे खड़े होकर जाल फेंक रहे थे। इस दौरान उनका पैर फिसल गया और वह सीधे उफनते नाले में जा गिरे। इधर बगल में खड़ा बेटा, पिता को बहते देख एक पल भी नहीं गंवाया और तुरंत नाले में छलांग लगा दी। बताया गया कि दोनों पानी के साथ बहते हुए घटनास्थल से करीब आधा किलोमीटर दूर मैगजीन भाटा तक पहुंच गए। वहां बहाव कुछ कम होने पर संदीप किसी तरह पिता को किनारे लाने में सफल हुआ।