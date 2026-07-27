Korba Lightning Strike: 3 किसानों की दर्दनाक मौत, धान रोपाई के दौरान गिरी आकाशीय बिजली, पसरा मातम

Lightning Strike:छत्तीसगढ़ में इन दिनों मानसून पूरी तरह सक्रिय है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, वहीं आकाशीय बिजली भी जानलेवा साबित हो रही है। इसी बीच कोरबा जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां धान रोपाई के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से तीन किसानों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है, जबकि मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।