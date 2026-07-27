27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोरबा

Korba Lightning Strike: 3 किसानों की दर्दनाक मौत, धान रोपाई के दौरान गिरी आकाशीय बिजली, पसरा मातम

Lightning Tragedy in Korba: धान रोपाई के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से तीन किसानों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है, जबकि मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Khyati Parihar

Jul 27, 2026

Lightning Death

आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत (photo source- Patrika)

Lightning Strike:छत्तीसगढ़ में इन दिनों मानसून पूरी तरह सक्रिय है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, वहीं आकाशीय बिजली भी जानलेवा साबित हो रही है। इसी बीच कोरबा जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां धान रोपाई के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से तीन किसानों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है, जबकि मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

जानकारी के अनुसार, कटघोरा थाना क्षेत्र के ग्राम छुरी स्थित सलोरा बकरा बाजार के पास शनिवार को करीब 30 ग्रामीण खेत में धान रोपाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मौसम बदला और तेज गरज-चमक के बीच खेत की मेड़ पर आकाशीय बिजली गिर गई। इसकी चपेट में आने से बहोरन पाटले, लक्ष्मीचंद पाटले और श्याम साहू गंभीर रूप से झुलस गए।

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

हादसे के बाद खेत में मौजूद अन्य ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। सभी ने तत्काल तीनों घायलों को कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक साथ तीन लोगों की मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया।

Korba Lightning Strike: पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही कटघोरा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शवों का पंचनामा तैयार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

रविवार को होगा पोस्टमार्टम

पुलिस के मुताबिक, शाम हो जाने के कारण पोस्टमार्टम नहीं हो सका। फिलहाल तीनों शवों को मर्च्यूरी में सुरक्षित रखा गया है। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। इस दर्दनाक हादसे के बाद छुरी समेत आसपास के गांवों में शोक की लहर दौड़ गई है।

प्रदेश में लगातार बढ़ रहे आकाशीय बिजली के मामले

मानसून के सक्रिय होने के साथ ही छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आकाशीय बिजली (Sky Lightning In Chhattisgarh) गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मौसम विभाग भी लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, खेतों और पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने की सलाह दे रहा है।

बलरामपुर में 4 बच्चों समेत 7 लोग आए थे चपेट में

इससे पहले 30 जून को बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सामरी पाठ क्षेत्र की ग्राम पंचायत अमटाही के वार्ड क्रमांक-1 दर्रीपारा में तेज बारिश और गरज-चमक के दौरान एक विशाल पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर गई थी। बिजली गिरने का असर इतना तेज था कि पेड़ के पास स्थित मकान भूकंप की तरह हिल गया और उसकी दीवारों में दरारें पड़ गईं।

हादसे में घर के भीतर रखी आलमारी, फ्रिज सहित अन्य घरेलू सामान क्षतिग्रस्त हो गए। बिजली के तेज झटके से घर में मौजूद 4 बच्चों समेत कुल 7 लोग इसकी चपेट में आ गए। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग की है।

Koria Sky Lightning: धान रोपा लगा रही महिलाओं पर अचानक आ गिरी आकाशीय बिजली, 6 घायलों में 2 रेफर

ये भी पढ़ें
Sky lightning fell in koria

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Jul 2026 01:33 pm

Published on:

27 Jul 2026 01:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Korba Lightning Strike: 3 किसानों की दर्दनाक मौत, धान रोपाई के दौरान गिरी आकाशीय बिजली, पसरा मातम

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कोरबा की कार्बन फैक्ट्री में भीषण आग, बायलर से उठी चिंगारी ने लिया विकराल रूप, दूर-दूर तक फैला काला धुआं

Korba Carbon Factory
कोरबा

महतारी वंदन योजना: 6234 महिलाओं के नाम कटे, नए आवेदन पर सरकार का फैसला अब तक नहीं

Mahtari Vandan Installment 2026
कोरबा

"जान से मारने की धमकी मिली थी"… कोरबा में संदिग्ध मौत मामले में मां का बड़ा दावा

Korba Murder Case
कोरबा

Chhattisgarh Rain: बांगो बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ा, गेट खोलने की तैयारी, इन गांवों में अलर्ट जारी

Chhattisgarh Rain
कोरबा

"चलो घर चलते हैं"… बस इतनी सी बात पर बड़े भाई ने कर दी छोटे भाई की हत्या, कोरबा में मामला

Brother Kills Brother
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.