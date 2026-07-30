Monsoon havoc in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का असर, धमतरी में पुल टूटकर बहा, गंगरेल बांध का दिखा रौद्र रूप

धमतरी में 92.2 मिमी, कुरूद में 85.8 मिमी, मगरलोड में 100.8 मिमी, नगरी में 96.6 मिमी, भखारा में 55 मिमी, कुकरेल में 105 मिमी तथा बेलरगांव में 100 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। 1 जून से 29 जुलाई तक की संचयी वर्षा में भखारा तहसील सबसे आगे रही, जहां 633.3 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके बाद कुकरेल में 608 मिमी, मगरलोड में 603.1 मिमी, धमतरी में 594.5 मिमी, बेलरगांव में 544.6 मिमी, कुरूद में 534.9 मिमी और नगरी में 393.9 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है।