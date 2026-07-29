29 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धमतरी

धमतरी में मूसलाधार बारिश से स्कूलों में छुट्टी, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश

School Holiday: छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी है। जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। इधर धमतरी जिला ​अधिकारी ने स्कूलों में छुट्टी घोषित की है।
2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Chandu Nirmalkar

Jul 29, 2026

dhamtari school Holiday

धमतरी के स्कूलों में छुट्टी, प्रतीकात्मक फोटो

Dhamtari School Holiday: बंगाल की खाड़ी में बने मजबूत सिस्टम के कारण प्रदेश के सभी जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। धमतरी में हो रही मूसलाधार बारिश से कई स्कूलों में पानी भर गया है। वहीं नदी नाले उफान पर है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने नगरी ब्लाक के स्कूलों में छुट्टी घोषित की है।

School Holiday: कई इलाकों में जलभराव

धमतरी में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। वहीं सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है। नगरी ब्लॉक के कई स्कूलों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस हालात को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अवकाश घोषित किया है। वहीं, नगरी क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है।

सभी कलेक्टरों को सीएम ने किया अलर्ट

प्रदेश में जारी मूसलाधार के कारण नदी-नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में हालातों को देखते हुए जिलों में स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। दूसरी ओर आज मुख्यमंत्री दिल्ली जाने से पहले सभी जिला कलेक्टरों को बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए अलर्ट किया। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनती है तो जरूरतमंदों को त्वरित सहायता पहुंचाई जाएं।

सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

बंगाल की खाड़ी और आसपास बने कम दबाव के क्षेत्र के मजबूत होने से पूरे प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 48 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कई इलाकों में भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है। बीते 24 घंटों में राज्य के सभी संभागों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। रायपुर में 34.8 मिमी पानी गिरा, जबकि चांपा, जांजगीर, नगरी, राजिम और पिथौरा सहित कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। हालांकि व्यापक बारिश के बावजूद प्रदेश में अब तक औसत से 18 फीसदी कम पानी बरसा है, जिसे मौसम विज्ञानी सामान्य मान रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Jul 2026 03:54 pm

Published on:

29 Jul 2026 03:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / धमतरी में मूसलाधार बारिश से स्कूलों में छुट्टी, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh News: 1 अगस्त से सरकारी दफ्तरों में लागू होगी प्रीपेड बिजली व्यवस्था, जमा करना होगा तीन महीने का एडवांस बिल

Chhattisgarh News
धमतरी

छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा का टाइम टेबल जारी, 10 अगस्त से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं, देखें पूरा शेड्यूल

CG OPen School Exam
धमतरी

80 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए मुफ्त बस यात्रा, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा आदेश जारी

Chhattisgarh Govt New
धमतरी

बस से अचानक पति हुआ लापता! कई दिनों बाद पत्नी ने दर्ज कराई FIR, धमतरी का अजब-गजब मामला

Missing Husband Case
धमतरी

8वीं के छात्र नहीं सुना पाए 25 तक का पहाड़ा, स्कूलों में DEO की सरप्राइज चेकिंग से मचा हड़कंप, धमतरी में शिक्षक को नोटिस

Chhattisgarh News
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.