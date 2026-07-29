बंगाल की खाड़ी के सिस्टम से छत्तीसगढ़ में बिगड़ा मौसम, IMD ने अगले 2 दिन कई जिलों में मूसलाधार बारिश की दी चेतावनी

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी और आसपास बने गहरे अवदाब (डीप डिप्रेशन) के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक राज्य के कई जिलों में भारी से अतिभारी बारिश, तेज हवाओं और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की गई है।