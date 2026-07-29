29 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

बंगाल की खाड़ी के सिस्टम से छत्तीसगढ़ में बिगड़ा मौसम, IMD ने अगले 2 दिन कई जिलों में मूसलाधार बारिश की दी चेतावनी

IMD Weather Forecast: बंगाल की खाड़ी में बने गहरे अवदाब के असर से छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे भारी बारिश, तेज हवाएं और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है।
3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jul 29, 2026

CG Weather Update

अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट (photo source- Patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी और आसपास बने गहरे अवदाब (डीप डिप्रेशन) के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक राज्य के कई जिलों में भारी से अतिभारी बारिश, तेज हवाओं और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की गई है।

Monsoon News: गहरे अवदाब का असर, अगले दो दिन सक्रिय रहेगा मानसून

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर तटीय ओडिशा और उससे लगे गंगेटिक पश्चिम बंगाल के ऊपर बना गहरा अवदाब उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे में इसके उत्तर ओडिशा, दक्षिण झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ तक पहुंचने की संभावना है।

इसके साथ ही मानसून द्रोणिका (Monsoon Trough) अनूपगढ़, पिलानी, हमीरपुर, डाल्टनगंज, गहरे अवदाब के केंद्र से होते हुए उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। यही सिस्टम प्रदेश में लगातार बारिश की मुख्य वजह बना हुआ है।

पिछले 24 घंटे में यहां हुई सबसे ज्यादा बारिश

बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक वर्षा चांपा में 11 सेंटीमीटर दर्ज की गई।

इसके अलावा

जांजगीर – 9 सेमी
अकलतरा – 9 सेमी
नगरी – 8 सेमी
मैनपुर – 8 सेमी
गुरूर – 8 सेमी
राधम – 8 सेमी
पिथौरा – 8 सेमी

राजधानी रायपुर में भी करीब 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया।

रायपुर में आज भी भारी बारिश के आसार

मौसम विभाग का कहना है कि रायपुर में दिनभर आसमान मेघमय रहेगा। कई इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। संभावित तापमान- अधिकतम तापमान: 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान: 23 डिग्री सेल्सियस। बारिश के दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ स्थानों पर जलभराव की स्थिति भी बन सकती है।

इन जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

अगले 24 घंटों के दौरान महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, बेमेतरा और मुंगेली जिलों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली और 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है।

इन जिलों में भी मौसम रहेगा खराब

मौसम विभाग ने उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, रायपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, कबीरधाम, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर समेत कई जिलों में गरज-चमक, आकाशीय बिजली और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई है।

लगातार बारिश के बावजूद प्रदेश में अब तक हुई कुल मौसमी वर्षा सामान्य से 18 प्रतिशत कम दर्ज की गई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून अभी सक्रिय है और आने वाले दिनों में बारिश की कमी काफी हद तक पूरी हो सकती है।

छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे जमकर बरसेंगे बादल! खाड़ी के डिप्रेशन से बदलेगा मौसम, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

ये भी पढ़ें
CG Weather Update

Chhattisgarh Rain Alert: मौसम विभाग की लोगों को सलाह

बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।

  • खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचें।
  • आकाशीय बिजली के दौरान खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े न हों।
  • तेज हवा के दौरान कमजोर और जर्जर भवनों से दूरी बनाए रखें।
  • किसानों को खेतों में काम करते समय मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है।
  • नदी-नालों और जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें।

प्रदेश में अगले दो दिनों तक मौसम के ऐसे ही बने रहने के संकेत हैं। ऐसे में प्रशासन भी संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Jul 2026 10:32 am

Published on:

29 Jul 2026 10:23 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बंगाल की खाड़ी के सिस्टम से छत्तीसगढ़ में बिगड़ा मौसम, IMD ने अगले 2 दिन कई जिलों में मूसलाधार बारिश की दी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Teacher Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का मौका! छत्तीसगढ़ में 1654 शिक्षकों की होगी भर्ती, जानें परीक्षा की तारीख

teacher-recruitment-2026
रायपुर

शिक्षा जगत के लिए बड़ी खुशखबरी, रामकृष्ण मिशन करेगा विवेकानंद विद्यापीठ का संचालन, शुरू होगा नया अध्याय

Vivekananda Vidyapeeth School
रायपुर

महानदी में अवैध रेत कारोबार पर तड़के बड़ा एक्शन, 4 ट्रैक्टर और 2 हाईवा जब्त, वाहन छोड़कर चालक फरार

Illegal Sand Mining
रायपुर

CG Census 2027: अब जनगणना में सिर्फ आबादी नहीं…शिक्षा समेत 9 सेक्शन का होगा डाटा कलेक्शन, 1 अगस्त से शुरू होगा सर्वे

Census Update
रायपुर

पत्रिका एक्सक्लूसिव: छत्तीसगढ़ के जंगलों में फिर गूंजेगी दहाड़, एमपी से आएंगी 5 बाघिनें, आबाद होंगे ‘टाइगर कॉरिडोर’

Chhattisgarh Tiger Corridor
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.