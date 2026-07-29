Chhattisgarh News: भाजपा का मास्टर प्लान, युवाओं को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, संगठन ने जिलों से मांगी रिपोर्ट

बता दें कि बदलते राजनीतिक माहौल में युवा मतदाताओं और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना हर दल की प्राथमिकता बन चुका है। ऐसे में भाजपा की यह पहल संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने के साथ-साथ भविष्य की चुनावी रणनीति को भी मजबूती प्रदान कर सकती है। पार्टी नेतृत्व का उद्देश्य केवल सदस्य संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि सक्रिय, प्रशिक्षित और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की ऐसी टीम तैयार करना है, जो संगठन की विचारधारा और कार्यक्रमों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सके।