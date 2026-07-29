29 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Chhattisgarh News: भाजपा का मास्टर प्लान, युवाओं को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, संगठन ने जिलों से मांगी रिपोर्ट

BJP Master Plan: बदलते राजनीतिक माहौल और आगामी चुनावी चुनौतियों को देखते हुए भाजपा संगठन अपने ढांचे को मजबूत करने की तैयारी में जुट गया है। पार्टी ने युवाओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सभी जिलों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

image

संतराम साहू

Jul 29, 2026

BJP

भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव (फाइल फोटो - पत्रिका)

रायपुर@संतराम साहू। BJP Youth Strategy: आगामी राजनीतिक चुनौतियों और बदलते सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए भाजपा संगठन अपने ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में नई रणनीति पर मंथन कर रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि मजबूत संगठन ही चुनावी सफलता और जनसंपर्क का सबसे प्रभावी माध्यम होता है। इसी उद्देश्य से संगठन के विस्तार, नए कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने और युवाओं को नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

फीडबैक के आधार पर कार्ययोजना में जुटा संगठन

सूत्रों के अनुसार, भाजपा नेतृत्व विभिन्न राज्यों और जिलों से मिल रहे फीडबैक के आधार पर भविष्य की कार्ययोजना तैयार करने में जुटा है। पार्टी यह जानना चाहती है कि वर्तमान परिस्थितियों में संगठन को किस प्रकार अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाया जाए तथा नए कार्यकर्ताओं को किस तरह प्रशिक्षित कर जिम्मेदारियां सौंपी जाएं।

Chhattisgarh News: युवाओं पर विशेष फोकस

पूरी कवायद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू युवाओं पर विशेष फोकस है। भाजपा का मानना है कि युवा वर्ग न केवल संगठन की ऊर्जा का स्रोत है, बल्कि भविष्य के नेतृत्व की मजबूत नींव भी है। इसी सोच के तहत सभी जिलों से विस्तृत रिपोर्ट मंगाई जा रही है। इन रिपोर्टों में युवाओं की संगठन में वर्तमान भागीदारी, उनकी सक्रियता, अपेक्षाएं, स्थानीय स्तर की चुनौतियां और उन्हें संगठन से जोड़ने के संभावित उपायों का विस्तृत उल्लेख किया जाएगा।

जिलों की रिपोर्ट पर हो रहा विचार

बताया जा रहा है कि जिला स्तर से प्राप्त रिपोर्टों का गहन अध्ययन करने के बाद एक व्यापक रणनीति तैयार की जाएगी। इसके तहत युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगठनात्मक कार्यशालाएं, नेतृत्व विकास अभियान और विभिन्न मोर्चों पर नई जिम्मेदारियां तय की जा सकती हैं। साथ ही युवाओं को निर्णय प्रक्रिया में भी अधिक भागीदारी देने की योजना पर विचार किया जा रहा है, ताकि उनकी सोच और सुझावों का लाभ संगठन को मिल सके।

बदलते माहौल में युवाओं को जोड़ना प्राथमिकता

बता दें कि बदलते राजनीतिक माहौल में युवा मतदाताओं और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना हर दल की प्राथमिकता बन चुका है। ऐसे में भाजपा की यह पहल संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने के साथ-साथ भविष्य की चुनावी रणनीति को भी मजबूती प्रदान कर सकती है। पार्टी नेतृत्व का उद्देश्य केवल सदस्य संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि सक्रिय, प्रशिक्षित और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की ऐसी टीम तैयार करना है, जो संगठन की विचारधारा और कार्यक्रमों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सके।

Mahtari Vandan Yojana: 3 लाख से ज्यादा महिलाओं का महतारी वंदन योजना से नाम कटा! कांग्रेस ने लगाए कई गंभीर आरोप

ये भी पढ़ें
Mahtari Vandan Yojana

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Jul 2026 10:59 am

Published on:

29 Jul 2026 10:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh News: भाजपा का मास्टर प्लान, युवाओं को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, संगठन ने जिलों से मांगी रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

अब अध्यक्ष के सामने रखें अपनी समस्या, रायपुर जिला पंचायत में पहली बार लगेगा जनता दरबार, तुरंत होगा निराकरण

Rural Grievances
रायपुर

रायपुर नहीं उतर सकी मुंबई फ्लाइट, चक्कर लगाने के बाद भोपाल हुई रवाना, यात्री हुए परेशान

raipur news, indigo mumbai flight
रायपुर

Teacher Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का मौका! छत्तीसगढ़ में 1654 शिक्षकों की होगी भर्ती, जानें परीक्षा की तारीख

teacher-recruitment-2026
रायपुर

बंगाल की खाड़ी के सिस्टम से छत्तीसगढ़ में बिगड़ा मौसम, IMD ने अगले 2 दिन कई जिलों में मूसलाधार बारिश की दी चेतावनी

CG Weather Update
रायपुर

शिक्षा जगत के लिए बड़ी खुशखबरी, रामकृष्ण मिशन करेगा विवेकानंद विद्यापीठ का संचालन, शुरू होगा नया अध्याय

Vivekananda Vidyapeeth School
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.