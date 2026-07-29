रायपुर नहीं उतर सकी मुंबई फ्लाइट, चक्कर लगाने के बाद भोपाल हुई रवाना, यात्री हुए परेशान

Chhattisgarh News: मौसम विभाग ने रायपुर समेत सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इसका असर हवाई सफर पर भी पड़ रहा है। हालात ऐसे है कि फ्लाटइ रायपुर एयरपोर्ट में नहीं उतर पा रही है। मंगलवार को बिगड़े मौसम के मिजाज के चलते स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाने के बाद मुंबई की फ्ल़ाइट को भोपाल डायवर्ट किया गया। इंडिगो एयरलाइंस की यह फ्लाइट दोपहर 2 बजे पहुंची थी। इस दौरान तेज बारिश और रनवे पर विजिबिलटी नहीं होने के कारण भोपाल में लैंड कराया गया। इसके बाद 3 घंटे विलंब से शाम 5 बजे रायपुर पहुंची। इसे 5.30 बजे मुंबई के लिए रवाना किया गया।