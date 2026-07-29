Teacher Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का मौका! छत्तीसगढ़ में 1654 शिक्षकों की होगी भर्ती, जानें परीक्षा की तारीख

Chhattisgarh Teacher Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश की शासकीय स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के लिए 1654 शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला किया है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने मंगलवार को विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके तहत ई एवं टी संवर्ग की शासकीय शालाओं में विभिन्न विषयों के शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे।