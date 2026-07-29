पत्रिका एक्सक्लूसिव: छत्तीसगढ़ के जंगलों में फिर गूंजेगी दहाड़, एमपी से आएंगी 5 बाघिनें, आबाद होंगे ‘टाइगर कॉरिडोर’

छत्तीसगढ़ में बाघों का कुनबा फिर से बसाने के लिए सरकार और एनटीसीए ने एक बड़ी योजना बनाई है। इसके तहत पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से 3 बाघिन लाने की प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। इन्हें अचानकमार और गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। वहीं, उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में अभी 2 बाघ मौजूद हैं। यहां बाघों का परिवार बढ़ाने के लिए मप्र से 2 और बाघिन लाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिसकी मंजूरी जल्द मिलने की उम्मीद है।