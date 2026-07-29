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बंगाल की खाड़ी का सिस्टम बना आफत! छत्तीसगढ़ में गाज गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत

Monsoon Update: बंगाल की खाड़ी में बने मजबूत सिस्टम से छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश जारी है। एमसीबी और सूरजपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई, जबकि धमतरी में पुल का डायवर्जन बह गया।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Jul 29, 2026

Chhattisgarh Heavy Rain

बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Heavy Rain: बंगाल की खाड़ी और आसपास बने कम दबाव के क्षेत्र के मजबूत होने से पूरे प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 48 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कई इलाकों में भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है। बीते 24 घंटों में राज्य के सभी संभागों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। रायपुर में 34.8 मिमी पानी गिरा, जबकि चांपा, जांजगीर, नगरी, राजिम और पिथौरा सहित कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है।

MCB Lightning News: आकाशीय बिजली की चपेट में दर्दनाक मौत

हालांकि व्यापक बारिश के बावजूद प्रदेश में अब तक औसत से 18 फीसदी कम पानी बरसा है, जिसे मौसम विज्ञानी सामान्य मान रहे हैं। तेज बारिश के बीच प्रदेश के दो जिलों में आकाशीय बिजली (गाज) गिरने से भारी तबाही हुई है। एमसीबी के ग्राम शिवपुर में सोमवार शाम खेत में रोपा लगा रहे मजदूरों पर अचानक गाज गिर गई। हादसे में 15 वर्षीय मनीष और 34 वर्षीय कुंती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए जिनका इलाज जारी है।

वहीं इसी ब्लॉक के मंगोरा गांव में भी गाज की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की जान चली गई। वहीं सूरजपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम नमदगिरी में खेत में काम कर रहे 35 वर्षीय युवक विनय देवांगन की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई।

Lightning Strike News: प्रशासनिक दावों की पोल खुली, डायवर्जन पुल बहा

बारिश ने जमीनी व्यवस्थाओं की भी पोल खोल दी है। धमतरी (नगरी) के गणेश घाट-देउरपारा मार्ग पर 1.87 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पुल अधूरा है और ठेकेदार द्वारा बनाया गया अस्थायी डायवर्जन पुल मूसलाधार बारिश में बह गया। इसके चलते स्कूली बच्चे और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने पर मजबूर हैं। उधर, नाले की सफाई न होने से चारभाठा क्षेत्र में करीब 100 एकड़ धान की फसल पानी में डूब गई है, जिससे आक्रोशित किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है।

मौसम विभाग ने दी चेतावनी

छत्तीसगढ़ में इस मानसून सीजन के दौरान लगातार सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण कई जिलों में भारी से अतिभारी बारिश दर्ज की जा रही है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के मजबूत होने से नदियां-नाले उफान पर हैं, सड़क और पुलों का संपर्क टूटने की घटनाएं बढ़ी हैं। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और आकाशीय बिजली के समय खुले मैदान, पेड़ों तथा बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है।

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Updated on:

29 Jul 2026 09:07 am

Published on:

29 Jul 2026 09:06 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बंगाल की खाड़ी का सिस्टम बना आफत! छत्तीसगढ़ में गाज गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत

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