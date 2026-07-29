बंगाल की खाड़ी का सिस्टम बना आफत! छत्तीसगढ़ में गाज गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत

हालांकि व्यापक बारिश के बावजूद प्रदेश में अब तक औसत से 18 फीसदी कम पानी बरसा है, जिसे मौसम विज्ञानी सामान्य मान रहे हैं। तेज बारिश के बीच प्रदेश के दो जिलों में आकाशीय बिजली (गाज) गिरने से भारी तबाही हुई है। एमसीबी के ग्राम शिवपुर में सोमवार शाम खेत में रोपा लगा रहे मजदूरों पर अचानक गाज गिर गई। हादसे में 15 वर्षीय मनीष और 34 वर्षीय कुंती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए जिनका इलाज जारी है।