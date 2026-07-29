रायपुर में आग का तांडव! ऑक्टोपस बार समेत 4 दुकानें जलकर खाक, कई गाड़ियां भी हुई राख

हार्डवेयर दुकान में लगी आग तेजी से फैलते हुए ऑक्टोपस बार समेत आसपास की अन्य दुकानों तक पहुंच गई। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दुकानों में रखा सामान देखते ही देखते जलकर राख हो गया। आसपास खड़े कई वाहन भी आग की चपेट में आ गए और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के समय रायपुर में बारिश हो रही थी, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल की 13 गाड़ियां लगातार पानी की बौछार करती रहीं, फिर भी सुबह करीब 5:30 बजे तक आग पूरी तरह नहीं बुझ सकी। सुबह भी बार और हार्डवेयर दुकान से धुआं उठता रहा।