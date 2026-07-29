रायपुर में ‘पत्रिका पुलिस जज्बा अवार्ड-2026’, मुख्यमंत्री साय ने 42 जांबाज पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित

पुलिस के जवान त्याग और परिश्रम से सभी की रक्षा करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा, साइबर ठगी से लेकर अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा तक पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में पुलिसकर्मियों के उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम न केवल सराहनीय है, बल्कि इससे जवानों का मनोबल भी बढ़ता है। इसके लिए ‘पत्रिका’ समूह बधाई का पात्र है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए ‘पत्रिका’ समूह की सराहना करते हुए कहा कि ‘पत्रिका’ लंबे समय से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को मंच प्रदान करती रही है।