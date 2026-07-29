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शिक्षा जगत के लिए बड़ी खुशखबरी, रामकृष्ण मिशन करेगा विवेकानंद विद्यापीठ का संचालन, शुरू होगा नया अध्याय

Vivekananda Vidyapeeth Handover: रायपुर के शिक्षा जगत के लिए बड़ी खुशखबरी है। करीब 10 वर्षों के प्रयास के बाद कोटा स्थित विवेकानंद विद्यापीठ का संचालन अब रामकृष्ण मिशन के हाथों में आने जा रहा है।
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रायपुर

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Khyati Parihar

Jul 29, 2026

Vivekananda Vidyapeeth School

रामकृष्ण मिशन के अधीन होगा विवेकानंद विद्यापीठ (फोटो सोर्स- AI)

रायपुर@ अनुराग सिंह। Vivekananda Vidyapeeth Raipur: रायपुर का प्रतिष्ठित विवेकानंद विद्यापीठ अब नई पहचान के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। करीब 10 वर्षों के प्रयास के बाद विवेकानंद विद्यापीठ ट्रस्ट ने अपने अधीन संचालित जमीन, स्कूल, कॉलेज को रामकृष्ण मिशन को दान (हैंडओवर) करने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को रामकृष्ण मिशन ने भी स्वीकार कर लिया है और अब छत्तीसगढ़ शासन के स्तर पर संपत्तियों के हस्तांतरण की औपचारिक प्रक्रिया चल रही है। ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के अनुसार, हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विवेकानंद विद्यापीठ का संचालन रामकृष्ण मिशन की परंपरा और मूल्यों के अनुरूप किया जाएगा।

ट्रस्ट का कहना है कि संस्था भविष्य में केवल शैक्षणिक केंद्र ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और चरित्र निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होगी। मिशन की ओर से प्रस्ताव पास होनेे के बाद मिशन के वेल्लूर मठ से दो संन्यासी स्वामी सर्भुता नंद और स्वामी सर्वप्रद नंद रायपुर पहुंच चुके हैं। उन्होंने परिसर और व्यवस्थाओं का निरीक्षण शुरू कर दिया है। मिशन के प्रतिनिधि प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था का भी अध्ययन कर रहे हैं, ताकि प्रक्रिया पूरी होने के बाद संचालन सुचारु रूप से शुरू किया जा सके।

विद्यापीठ में 950 से ज्यादा स्टूडेंट्स

वर्तमान में विवेकानंद विद्यापीठ के स्कूल में 450 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जबकि कॉलेज में 400 से अधिक छात्र-छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हस्तांतरण का कोई भी असर विद्यार्थियों, कार्य करने वाले कर्मचारियों और शिक्षकों पर नहीं पड़ेगा। ट्रस्ट का कहना है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई और संस्थान की नियमित गतिविधियों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

रामकृष्ण मिशन देशभर में अनुशासित, मूल्यपरक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाना जाता है। ऐसे में मिशन के अधीन आने के बाद विवेकानंद विद्यापीठ में शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास, सेवा, आध्यात्मिक शिक्षा और सामाजिक सरोकारों पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।

स्वामी आत्मानंद की इच्छाओं के अनुरुप बना विद्यापीठ

कोटा स्थित विवेकानंद विद्यापीठ की स्थापना रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर के संस्थापक स्वामी आत्मानंद के इच्छाओं के अनुरुप किया गया है। उनकी इच्छा थी कि रायपुर में स्वामी विवेकानंद के नाम से एक आदर्ष शिक्षण संस्था चलाई जाए जिसमें आधुनिक शिक्षा के साथ स्वामी विवेकानंद के आदर्शानुुसार मनुष्य निर्माण करने वाली शिक्षा भी दी जाए।

विवेकानन्द विद्यापीठ का पंजीयन 1989 में हुआ था। यहां विवेकानंद विद्यापीठ आदर्श आवासी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी संचालित है। जहां विद्यार्थियों को रोजाना प्रार्थना, संगीत, कम्प्यूटर, खेलकूद, क्राफ्ट, पेंटिंग, व्यावसायिक शिक्षण और सांस्कृतिक क्रियाकलाप की शिक्षा दी जाती है। यहां विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा, आवास व भोजन की सुविधा दी जाती है। विद्यापीठ के पास लगभग 14 एकड़ जमीन है।

मनोज यादव, कार्यालय प्रमुख, विवेकानंद विद्यापीठ के मुताबिक, विवेकानंद विद्यापीठ को रामकृष्ण मिशन को हैंडओवर करने का प्रयास पिछले 10 वर्षों से किया जा रहा था। अंतत: हम इसमें सफल रहे। ट्रस्ट से पारित होने के बाद प्रस्ताव वेल्लूर मठ को भेजे गए थे। जहां से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। अब शासन स्तर पर ट्रांसफर की प्रक्रिया जारी हे। जल्द ही पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वेल्लूर मठ के दो संयासी भी रायपुर आ गए है। विद्यापीठ के मिशन को ट्रांसफर होने से विद्यापीठ आध्यात्मिक केंद्र के रूप में आगे आएगा।

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Updated on:

29 Jul 2026 10:01 am

Published on:

29 Jul 2026 10:01 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / शिक्षा जगत के लिए बड़ी खुशखबरी, रामकृष्ण मिशन करेगा विवेकानंद विद्यापीठ का संचालन, शुरू होगा नया अध्याय

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