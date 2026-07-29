शिक्षा जगत के लिए बड़ी खुशखबरी, रामकृष्ण मिशन करेगा विवेकानंद विद्यापीठ का संचालन, शुरू होगा नया अध्याय

रायपुर@ अनुराग सिंह। Vivekananda Vidyapeeth Raipur: रायपुर का प्रतिष्ठित विवेकानंद विद्यापीठ अब नई पहचान के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। करीब 10 वर्षों के प्रयास के बाद विवेकानंद विद्यापीठ ट्रस्ट ने अपने अधीन संचालित जमीन, स्कूल, कॉलेज को रामकृष्ण मिशन को दान (हैंडओवर) करने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को रामकृष्ण मिशन ने भी स्वीकार कर लिया है और अब छत्तीसगढ़ शासन के स्तर पर संपत्तियों के हस्तांतरण की औपचारिक प्रक्रिया चल रही है। ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के अनुसार, हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विवेकानंद विद्यापीठ का संचालन रामकृष्ण मिशन की परंपरा और मूल्यों के अनुरूप किया जाएगा।