महानदी में अवैध रेत कारोबार पर तड़के बड़ा एक्शन, 4 ट्रैक्टर और 2 हाईवा जब्त, वाहन छोड़कर चालक फरार

स्थानीय लोगों का आरोप है कि केवल वाहनों की जब्ती से अवैध रेत कारोबार पर स्थायी रोक नहीं लगेगी। उनका कहना है कि इस पूरे नेटवर्क का संचालन करने वाले मुख्य सरगनाओं, अवैध भंडारण, परिवहन और खरीद-फरोख्त से जुड़े लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। क्षेत्रवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि नर्सरी क्षेत्र में लगातार हो रही खुदाई से बड़ी संख्या में पेड़ नष्ट हो रहे हैं और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है।