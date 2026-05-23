महानदी तटबंध निर्माण में बड़ा खेल! 10वीं के छात्र की मौत के बाद निर्माण एजेंसी और ठेकेदार पर लगे गंभीर सवाल

मामले में जनपद सदस्य मेनका संजय पटेल ने थाना गोबरा नवापारा में लिखित शिकायत सौंपते हुए ठेकेदार, निर्माण एजेंसी नवभारत इन्फ्राटेक एवं संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में निर्माण कार्य में घोर लापरवाही और मजदूरों की जान से खिलवाड़ का आरोप लगाया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि दो दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो ग्राम पारागांव स्थित अटल चौक के पास चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल इस घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था, श्रम कानूनों के पालन और निर्माण कार्यों में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।