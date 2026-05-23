ये लोग सिर्फ अपनी जेब भरना चाहते हैं, सिंहदेव-बैज की लड़ाई पर मंत्री खुशवंत साहेब का तीखा बयान

केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर भाजपा के घर-घर संपर्क अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा का ‘सुशासन तिहार’ पूरे प्रदेश में चल रहा है। जन चौपाल के जरिए पार्टी सीधे जनता से संवाद कर रही है और जनता सरकार के कामकाज से खुश है। वहीं कांग्रेस के ‘पिटाई’ वाले बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस को पहले ही कई चुनावों में ‘पिट’ चुकी है और 2028 में भी यही होगा।