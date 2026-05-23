Chhattisgarh Fuel Price Hike: मिडिल-ईस्ट तनाव का असर! छत्तीसगढ़ में फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, देखें नए रेट

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और लोग किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। साथ ही पैनिक बाइंग से बचने और जरूरत के अनुसार ही ईंधन खरीदने की अपील की गई है। हालांकि, जनता की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या आने वाले दिनों में सरकार ईंधन कीमतों पर राहत देगी या महंगाई का यह दबाव और बढ़ेगा।