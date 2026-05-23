Cockroach Janata Party: छत्तीसगढ़ के युवाओं में भी कॉकरोच जनता पार्टी का क्रेज, रायपुर में दो लाख से ज्यादा यूथ ने फॉलो किया पेज

लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इसकी बढ़ती मौजूदगी यह संकेत दे रही है कि रायपुर के दो लाख से ज्यादा युवा भी इस ट्रेंड से जुड़ चुके हैं।मीम पॉलिटिक्स का यह नया ट्रेंडरायपुर में भी युवाओं के बीच इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। शहर के कई यूजर्स इसकी पोस्ट और रील्स को लगातार शेयर कर रहे हैं। बेरोजगारी, एग्जाम, सिस्टम और राजनीति पर व्यंग्यात्मक कंटेंट के कारण युवा इससे खुद को जोड़कर देख रहे हैं।